ربح مليوني دولار ولم يأت لاستلام الجائزة!

جهينة نيوز

ضجت صفحات الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي في أمريكا بخبر شخص مجهول ربح مليوني دولار في اليانصيب بولاية تكساس ولم يحضر لاستلام الجائزة.

وأوضحت مؤسسة يانصيب ولاية تكساس أن الورقة الرابحة التي تطابقت فيها 5 أرقام من أصل 6 مطلوبة، كانت تخول صاحبها للفوز بمليوني دولار، وكان على صاحب الورقة الكشف عن هويته والحضور لاستلام المبلغ قبل 25 أبريل، لكن الفائز لم يعلن عن نفسه حتى الآن، ولم يتواصل مع المؤسسة لاستلام جائزته.

واشارت المؤسسة إلى أنه ووفقا للقوانين المحلية، وفي حال لم يحضر صاحب الجائزة لاستلامها قبل الموعد النهائي للتسليم، فإن المبلغ يذهب إلى خزينة الدولة، ويستخدم لتطوير القطاعات العامة والمرافق في المقاطعة التي أعلنت فيها الجائزة.

وتعيد هذه القصة إلى الأذهان قصة شخص روسي ربح الجائزة الكبرى في اليانصيب عام 2017، ولم يكشف عن نفسه، أو يحضر لاستلام الجائزة التي بلغت قيمتها 8 ملايين و700 ألف دولار تقريبا.

المصدر: لايف. رو