تجدد الاعتداءات الارهابية بالقذائف الصاروخية على مدينة محردة

جهينة نيوز

وقعت أضرار مادية كبيرة بممتلكات الأهالي جراء استهداف المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية مدينة محردة بريف حماة الشمالي.

وأفادت وكالة سانا بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدة اللطامنة اعتدت صباح اليوم بخمس قذائف صاروخية على الأحياء السكنية في مدينة محردة شمال مدينة حماة وأشارت إلى أن الاعتداءات الإرهابية تسببت بحدوث دمار كبير ببعض منازل الأهالي والبنى التحتية دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وأصيب أمس مدني بجروح ووقعت أضرار مادية كبيرة جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على مدينة محردة وبلدة سلحب بريف حماة الشمالي.

وردا على هذه الاعتداءات وجهت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات مركزة ودقيقة على مصادر الاعتداءات وأسفرت عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف الإرهابيين.

وتنتشر بريف حماة الشمالي مجموعات إرهابية منضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الذي يضم في صفوفه مرتزقة أجانب تسللوا عبر الأراضي التركية.