صورة سوزان نجم الدين مع" ثور بغورنسون" تثير قلق متابعيها

جهينة نيوز

شاركت الفنانة سوزان نجم الدين صورة لها من كواليسفيلم فرعون مع النجم الآيسلندي العالمي “ثور بغورنسون”، الذي ظهر بشخصية “الجبل” في مسلسل “صراع العروش” والمعروف بضخامة حجمه في الصور لمن لا يعرفه، والتي تجذب انتباه أيّ مشاهد له

وظهر خلال الصورة الفروق الهائلة في الحجم بين النجمين مما أثار قلق متابعيها الأمر الذي دعاهم إلى تعليقات طريفة وقد وصف بعضهم الصورة بـ”القطار والنفق”، وحذرها أحدهم قائلاً: “ديري بالك لايعضك أو ياكلك”

يذكر أن أحداث الفيلم تدور في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، والذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، فيجبر على التوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته، والعمل من تأليف كريم حسن بشير وإخراج رؤوف عبد العزيز.