رغدة تنفي أخبار وعكتها الصحية

الأربعاء, 1 أيار 2019 الساعة 10:50 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

رغدة تنفي أخبار وعكتها الصحية

جهينة نيوز

نفت الفنانة السورية رغدة أخبار تعرّضها لوعكة صحية طارئة خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن ماأصابها هو بعض الإرهاق.

وقالت في تصريحات صحفية" حالتي الصحية جيدة للغاية، وأنا الآن أمضي فترة استجمام وراحة قبل دخول شهر رمضان الكريم، ربما أكون قد أصبت بالإرهاق والاجهاد نتيجة تغيّر الطقس والحالة الجوية، ولكنني بخير ولا يوجد وعكة صحية طارئة".

وأضافت رغدة: "كنت قد أجريت منذ أيام تحاليل طبية للقلب بالقاهرة، وحالتي جيدة".

وتابعت: "منذ أيام سجّلت حلقة تلفزيونية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها التلفزيوني ومن المقرر أن تعرض خلال شهر رمضان الكريم".

يذكر أن رغدة سيعرض لها خلال شهر رمضان الكريم مسلسل "الضاهر" مع الفنان محمد فؤاد


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