سورية تدين بشدة محاولة الانقلاب الفاشلة على الشرعية الدستورية في فنزويلا

جهينة نيوز

اكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: ان سورية تدين بشدة محاولة الانقلاب الفاشلة على الشرعية الدستورية في جمهورية فنزويلا البوليفارية.

وافاد المصدر: لقد أثبتت تطورات الأحداث وردود الفعل في واشنطن أن الإدارة الأمريكية ماضية في سياستها لزعزعة الاستقرار في فنزويلا واستعمال كل الاسلحة التي في حوزتها بما فيها الحصار الاقتصادي للانقلاب على خيارات الشعب الفنزويلي وتحويل فنزويلا الى دويلة تدور في فلك السياسة الامريكية.

واوضح المصدر ان سورية إذ تجدد تضامنها الكامل مع فنزويلا الصديقة قيادة وحكومة وشعبا فإنها تؤكد على وقف التدخل الأمريكي التخريبي في شؤون فنزويلا.