إصابة 5 عسكريين خلال أعمال شغب في كاراكاس.. وغوايدو يدعو لمواصلة الاحتجاجات ضد مادورو

جهينة نيوز

قال زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو مساء امس الثلاثاء إن الرئيس نيكولاس مادورو لا يحظى بدعم القوات المسلحة ودعا أعضاء الجيش إلى "مواصلة التقدم" في الجهود الرامية للإطاحة بالزعيم الاشتراكي.

وجاءت الرسالة التي نشرت على حسابات غوايدو على مواقع التواصل الاجتماعي بعد يوم من الاحتجاجات العنيفة في الشوارع في أعقاب ظهور جوايدو مع أعضاء من الجيش يؤيدون قضيته. ودعا أنصاره إلى الخروج إلى الشوارع مجددا اليوم الأربعاء، بحسب رويترز.

وأكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، إصابة خمسة عسكريين خلال أعمال الشغب في كاراكاس.

وقال الرئيس للقناة الرسمية في البلاد: " لدينا خمسة جرحى عسكريين أصيبوا بأعمال الشغب في ميدان التاميرا، اثنان منهم في حالة خطيرة"، ويشار إلى أن هذا أول ظهور للرئيس بعد محاولة الانقلاب في البلاد.