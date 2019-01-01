بومبيو: أنظمة الدفاع الجوية الفنزويلية لن تعرقل أي عملية عسكرية محتملة

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات التي تستخدمها القوات الفنزويلية لن تعرقل أي عملية عسكرية أمريكية محتملة ضد الرئيس نيكولا مادورو.

وقال بومبيو ردا على سؤال بهذا الصدد لقناة سي أن إن: "أعتقد لا ينبغي على أحد ارتكاب خطئا، أنه في حال اتخذت (الولايات المتحدة) مثل هذا القرار، في حال تم اختيار الحال العسكري، فسيكون الجيش الأمريكي قادرًا على تنفيذه العملية لتحقق النتيجة التي يريدها الرئيس".

وشهدت فنزويلا خلال الشهرين الماضيين أزمة سياسية حادة بعد أن نصب غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بدعم من واشنطن، وذلك في ضوء الاحتجاجات ضد الرئيس الشرعي، نيكولاس مادورو، والمستمرة منذ الـ26 من كانون الثاني/يناير.

وفي تصعيد للأحداث التي تشهدها فنزويلا، حاولت قوات الأمن تفريق أعمال شغب أمام قاعدة لا كارلوتا الجوية، التي كان زعيم المعارضة، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، خوان غوايدو، قد دعا منها، الجيش للانضمام إليه، في مسعى للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

ودعا زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو الثلاثاء إلى انتفاضة عسكرية ضد الرئيس نيكولاس مادورو بينما تبادلت فصائل مسلحة إطلاق النار خارج قاعدة جوية في كراكاس، فيما ووصف وزير الدفاع فلاديمير بادرينو هذا الحدث بأنا "تحرك انقلابي".