ترامب دعا كوبا للتوقف عن دعم فنزويلا تحت طائلة فرض الحصار الشامل

جهينة نيوز:

دعا الرئيس الاميركي دونالد ترامب السلطات في كوبا للتوقف عن دعم فنزويلا تحت طائلة فرض حصار شامل على الجزيرة إلى جانب عقوبات على أعلى المستويات .

وحسب "رويترز" قال ترامب يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستفرض على كوبا عقوبات وحظر إذا واصلت دعمها العسكري لحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

وأضاف ترامب "إذا لم تقم القوات والميليشيات الكوبية فوراً بوقف العمليات العسكرية وغيرها من العمليات العسكرية بهدف تدمير دستور فنزويلا، فسيتم فرض حظر كامل وشامل، إلى جانب فرض عقوبات على أعلى المستويات، على جزيرة كوبا".

وقال ترامب في تغريدة "نأمل أن يعود جميع الجنود الكوبيين فوراً وبسلام إلى جزيرتهم!".

وكان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو قد أعلن من قاعدة عسكرية في كراكاس، تلقيه دعما من "جنود شجعان" في الجيش الفنزويلي. واشار الى إنه بدأ "المرحلة النهائية" من خطته للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

فيما دانت الحكومة الفنزويلية محاولة الانقلاب العسكري في البلاد، لافتة الى أنها تتعامل مع مجموعة صغيرة من "الخونة العسكريين" الذين يحاولون دعم الانقلاب على مادورو. واعلن وزير الدفاع الفنزويلي رفضه لمحاولة الانقلاب العسكري على مادورو.

كما أعلن وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز فشل محاولة الإنقلاب العسكري على مادورو، مؤكداً أن الأوضاع هادئة في البلاد.