زاخاروفا تدعو الأمم المتحدة لحل مشكلة "التضليل الإعلامي"

الأربعاء, 1 أيار 2019 الساعة 00:10 | سياسة, عالمي

زاخاروفا تدعو الأمم المتحدة لحل مشكلة

جهينة نيوز:

دعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأمم المتحدة إلى استخدام خبرة وسمعة المنظمة من أجل وضع مبادئ لمحاربة التضليل الإعلامي وانتشار "الأخبار الكاذبة".

وقالت زاخاروفا في كلمة ألقتها خلال جلسة المناقشات في موضوع "دور وسائل الإعلام في الديمقراطية" في الأمم المتحدة: "نتيجة لاشتداد الخلافات السياسية في العلاقات الدولية يتحول المجال الإعلامي أكثر فأكثر إلى ساحة الصراع بين مختلف الدول ومجموعات ذات نفوذ، وتتحول التكنولوجيات الإعلامية إلى أداة لحرب إعلامية".

وأضافت أنه في هذه الظروف وصل التضليل والأخبار الكاذبة إلى مستوى غير مسبوق، مؤكدة أن الأخبار الكاذبة تمثل خطرا ويتم استغلالها من قبل بعض الدول ذريعة لمحاربة الرأي الآخر.

وقالت إن "العالم اقترب من خط خطير، حيث تندلع في المجال الإعلامي مواجهة واسعة النطاق وفقا لقوالب الحرب الباردة".

ولفتت زاخاروفا الانتباه إلى بعض الظواهر الخطيرة التي يشهدها المجال الإعلامي المعاصر، منها "مطاردة مؤسسي "ويكيليكس"، والقيود المفروضة على وكالة "سبوتنيك" الروسية في فرنسا، حيث حرم مراسلو الوكالة الـ 9 من بطاقات صحفية من الخارجية الفرنسية.

كما أعربت زاخاروفا عن قلقها إزاء الوضع في أوكرانيا في مجال حرية الإعلام، مذكرة باعتقال رئيس تحرير وكالة "ريا نوفوستي أوكرانيا" كيريل فيشينسكي "بتهم سخيفة في إطار قضية جنائية مفبركة".

RT


اقرأ المزيد...
أضف تعليق



مشاركاتكم
ولأخذ العلم هذه المشاركات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع
  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    1/5/2019
    00:23
    يا زاخاروفه - مافي توقعات عن هجوم كيماوي من هون ولا من هناك
    انتم .. اساتده في الكذب - والتضليل الاعلامي ...ولا ندري ان كان لديكم اصلا ...اعلام ..

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا