أبراج يوم الأربعاء مع سمر عمران

مولود ١/ ٥:يبحث عن الحب الواقعي، شخص دائم البحث عن أجوبة، ضمير حي، يعالج كل شيء، متزن وواعي بارع بالتعامل مع القضايا المالية، داعم قوي لافراد عائلته، يحب الاحتفاظ بافكاره، خططه ومشاريعه لنفسه، بنّاء وعامل مثابر ، عنده تنظيم ودقة حتى الهوس، يحترم الروتين، يحمي عاداته، يكره التغيير، الطريق مفتوح امامه لتطوير امكانياته في المستقبل، يبقى بخير ويلاحظ ارتفاع في دخله خلال الاشهر المقبلة، فكرة مشروع قيد التنفيذ، حذر في التواقيع واوراق العمل،شهرة وقوة ومشاريع، زواج تنقلات، حظ سعيد

الحمل: نهارك جيد بعد يومي انتظار، تتحرك الأمور لصالحك، تظهر أفضل ماعندك، تضع كامل طاقتك بالمهمات الصعبة، تشهد تحسن بجميع الميادين، لا توجه اتهام للغير واترك خطوط التواصل أكبر بينك وبين الآخرين، خير الكلام ما قل ودل، جيد نهارك لتطلب مساعدة

الثور: يوم متعب ومتناقض بالمواقف، اعتمد على خبرتك في تنفيذ الأعمال وابق ضمن دائرة الهدوء واسترخ وشاهد التلفزيون وانتظر حتى يكون القمر ببرجك، خمول وإحباط يحتاجان للصبر، لتكن ثقتك بنفسك كبيرة، انتبه لصحتك وغذائك، تهتم بوضع صحي وبكر لأعمالك

الجوزاء: توظف إمكانياتك وتضبط طبعك المستنفر، تققل من إصدار الأوامر، تتحمل المسؤولية، حاول ألا تهدم ما بنيت، تحقق حلم ويكون نقطة تحول بحياتك، استغل هذا اليو وانشط، روحك المرحة تتحرك، تترك أثر جميل أينما حللت، دعوات ولقاءات وتنقلات وورشات عمل وتسيطر على انفعالاتك

السرطان: تطل بأعمال كثيرة اليوم، تزداد نشاطاتك، تجد الوفاء ببعض الأصدقاء وخاصة بالعمل وكأن لديك عملية مع غرباء أو أشخاص متناقضين، كن أكثر دفئا واستيعابا، لا تعاند ولا تتشبث برأيك، تحفظ ما تراه مناسبا من آراء لانك تنفذ قناعات، تشاور نفسك، تشعر بالعزلة والوحدة

الأسد: نهار إيجابي ومميز يحمل لك إشراق وحيوية، تتوصل بعد جهد إلى إحياء علاقة عمل مع أحد النافذين، يوم للاخبار الجديدة والأجواء مهيئة لك لتنهي بعض الغموض، حاول أن تتحفظ على كل ما تعرفه، نهار يخص سفر وتنهي اوضاعك، اوراق قانون، تحتاج لمساعدة لا تكابر، نهار يعمل لصالحك، لا تسمح لأحد أن يغشك، كن حريص على بعض الممتلكات التي فيها حركة او اوراق او معاملات

العذراء: لا تضيع وقتك، تتقدم بمشاريع ومقترحات وتحصل على موافقة كنت تسعى إليها وتفرح بانتصار على خصم او منازع، تطور لصالحك في شتّ الميادين، لا تبالغ بمواقفك، انتبه لصحتك، زيارة طبيب

الميزان: لا تضيع نهارك، تحصل على موافقة كنت تسعى لها، وتفرح بانتصار على خصم او منازع وتسجل تطور لصالحك بشتى المجالات، واجه أمورك بليونة ولا تبالغ بمواقفك، كن ديبلوماسي ووفر اجواء مريحة بمحيطك لتنجح بوجهة نظرك أمام شركاءك، ابتعد عن البلبلة

العقرب: قد تضطر لان تعمل مكان أحد ما او عمل إضافية، تراكم أعمال حاول طلب مساعدة، يفيدك استنشاق هواء بنزهة في الطبيعة، لان نهارك فيه تحدي مهنيواختبار لمؤهلاتك، تتفادى الاخطاء غلطة الشاطر بألف، انتظر يوم مشرق حتى تعبر عن نفسك، ابق منفتحا على الاخرين حتى تكسب إمكانية اضافية لمؤهلاتك، خد وقت للتخطيط والنجاح

القوس: يوم جيد ومنتج وفعال، نهار يحمل إنهاء لبعض المشاكل، تتخطى العراقيل والحواجز وتلتفت لشيء جديد ومختلف، بداية مرحلة جديدة، تعترف للأحبة بسر او تطلعهم عما يدور برأسك، يوم جيد إيجابي الحظ لجانبك

الجدي: يوم هادئ بعض الشيء، مشاكل عائلية متراكمة، حاول ان تعد للعشرة لتتحكم بالأمور وتعطي كل شيء حقه، اتبع حدسك، تشعر باللا استقرار، تخصص فترة لإعادة أمورك وقرب المسافة بينك وبين عائلتك، تعرف أن العتاب مزعج لذلك لتكن جرأتك واصرارك لتضعها موضع التنفيذ، حسن تنظيم ارادتك في البيت لانك تتألق كما يتألق الربيع بين العائلة

الدلو: تبدأ نهارك متفائل تأثيرات خارجية تدور لصالحك، نشاط اتصالات ولقاءات اخبار معاملات وسفر، تجد حلول لخلافات وأزمة عالقة، لا تصمت وتترك الغيرة تسيطر عليك، نهار حلو لتبادل وجهات النظر مع الآخرين.

الحوت: تترقب الحظ في المسائل المالية، زيادة انتباه على حساباتك، حركة قوية أمور مالية بحاجة للانتباه خطط جيدا النفقات بحاجة إلى مراقبة، تدابير احتياطية المتطلبات متنوعة، انتبه على صحتك، الفلك العاطفي يدور لصالحك تفائل وقوي قلبك.