الولايات المتحدة تحذر سورية و روسيا من مغبة تحرير ادلب من الارهابيين

جهينة نيوز:

حذرت الولايات المتحدة من ما أسمته تصعيد العنف في شمال غرب سوريا وقالت إن هذا من شأنه أن "يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة" و ذلك بالتزامن مع بدء وصول القوات السورية الى المنطقة للقضاء على جبهة النصرة الارهابية و إعادة الاستقرار للمنطقة.

وبحسب "سكاي نيوز"، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "ندعو جميع الأطراف، بما في ذلك جميع الأطراف من ضمنها روسيا وسوريا الالتزام بتعهداتها بعدم شن هجمات عسكرية واسعة في إدلب وشمال حماة" في إشارة منها الى اتفاق سوتشي الذي لم يلتزم نظام أردوغان بتطبيقه .

كما أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من تصاعد العنف في إدلب وشمال حماة في سوريا، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.

و يذكر أن جميع العمليات العسكرية التي قامت بها القوات السورية ضد المنظمات الارهابية سبقها تحذيرات أمريكية بما فيها العمليات ضد داعش حيث قصفت القوات الامريكية مطار الشعيرات لعرقلة العملية و لكن لم تنجح في كبح تقدم القوات السورية و إعادة الامان لمئات المدن و القرى في سورية.