وزير الدفاع الفنزويلي: في حال كان من الضروري استخدام السلاح نحن سنستخدمه

جهينة نيوز:

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادروينو لوبيز عن استعداد القوات المسلحة الفنزويلية لاستخدام السلاح للتصدي لمحاولات الاستيلاء على السلطة بالقوة.

وقال بادرينو لوبيز في كلمة بثها التلفزيون الفنزويلي، اليوم الثلاثاء: "من سيأتون إلى قصر ميرافلوريس (قصر الرئاسة) من أجل العنف سيهزمون بالعنف. وفي حال كان من الضروري استخدام السلاح نحن سنستخدمه".

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان السلطات الفنزويلية إحباط محاولة انقلاب عسكري بعد أن دعا زعيم المعارضة خوان غوايدو العسكريين لدعم المعارضة واجتمع مع أنصاره قرب قاعدة "كارلوتا" الجوية.

وأعربت مجموعة محدودة جداً من العسكريين عن دعمها لغوايدو.

وفي وقت لاحق أكدت السلطات الشرعية سيطرتها على الوضع وولاء الجيش للرئيس نيكولاس مادورو، واتهمت الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه المحاولة.

تجدر الإشارة إلى أن المعارضة الفنزويلية تخطط لتنظيم أكبر تظاهرات في البلاد يوم الأربعاء في إطار ما وصفه غوايدو بـ "المرحلة النهائية" من إسقاط نظام مادورو.

نوفوستي