مفاجأة ... خبراء روس لتأليف و تلحين أغنية عربية في قصر الرئيس المصري !!!!!

جهينة نيوز:

بعد أن قالت وسائل إعلام آوروبية أن مسلسل الأطفال ماشا و الذئب سلاح بوتين السري الموجه قبل أشهر في خبر اثار سخرية الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي برز مؤخراً تفاصيل مؤامرة جديدة تدبرها روسيا بحسب مذيع يعمل في تركيا و هي التأليف الغنائي.

و في تصريح مستغرب يدعو للسخرية قال محمد ناصر المذيع بقناة مكملين التي تبث من تركيا إن "خبراء" روس كانوا يديرون عملية إنتاج أغنية "بشرة خير" للمطرب حسين الجسمي من داخل قصر الاتحادية الرئاسي بمصر.

علماً بأن أغنية بشرة خير من غناء حسين الجسمي و كلمات ايمن بهجت قمر و الحان عمرو مصطفى و تدعوا المصريين للمشاركة في الانتخابات و كذلك تدعوا المصريين للعودة الى مصر و المشاركة بالتصويت و تدعو للوحدة بين المصريين.

و يذكر أن تركيا و في محاولة للتأثير على مصر و التدخل بشؤونها الداخلية تشجع تنظيم الاخوان المسلمين الارهابي و تمويل اقنية لهم تبث من اراضيها من بينها قناة مكملين.

وكالات