روسيا تعلق على محاولة الانقلاب في فينزويلا و تتهم المعارضة بالتحريض على العنف

جهينة نيوز:

اتهمت وزارة الخارجية الروسية المعارضة في فنزويلا بالتحريض على العنف في البلاد، ودعت إلى نبذ العنف والسعي إلى حل سلمي.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: "مرة أخرى توجهت المعارضة المتشددة في فنزويلا إلى أساليب القتال. وبدلا من التوصل إلى تسوية سلمية للنزاعات السياسية، اتبعت سياسة التحريض على الصراع، وإثارة انتهاكات للنظام العام، والاصطدام بمشاركة القوات المسلحة" داعية إلى نبذ العنف.

وأضافت: "من المهم تجنب الاضطرابات وإراقة الدماء. يجب حل المشاكل التي تواجه فنزويلا من خلال تفاوض مسؤول دون شروط سالفة. ينبغي اتخاذ أي إجراءات حصرا ضمن الإطار القانوني، بما يتفق بدقة مع الدستور ودون تدخل خارجي مدمر".

ووقعت في فنزويلا في وقت سابق من اليوم الثلاثاء محاولة انقلاب على السلطات الشرعية، ويتصدى لها الجيش حاليا.

وأعلن رئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو خلال زيارته قاعدة جوية، أن العسكريين يؤيدونه ويعربون عن استعدادهم لمساعدته في إبعاد الرئيس الحالي نيكولاس مادورو عن السلطة.

نوفوستي