ما قصة رمال بحر خانيونس التي تفوح عطراً؟!

جهينة نيوز:

تفاجأ مواطنون غزيون من انتشار رائحة زكية تفوحُ من رمال بحر القرارة غرب مدينة خانيونس، الأمر الذي أدى لتهافت مئات الغزيين إلى المنطقة التي تفوحُ منها رائحة قوية للغاية.

وجلب الكثير من الغزيين الرمال طيبة الرائحة للاحتفاظ بها، ليس فحسب بل إن بعض الغزيين استقدم آليات ومعدات لنقل الرمال.

وتشبه الرائحة التي تبعث من رمال بحر القرارة غرب خانيونس رائحة المسك والعنبر، وهو ما دعا أهالي المناطق المجاورة، لنقل الرمال إلى بيوتهم وحاراتهم، والكتابة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن تلك الحادثة الغريبة.

ولا يعرف سبب انتشار الرائحة في المكان، إلا أن بعض التكهنات تشير إلى أنَّ الرائحة هي رائحة العنبر، وارجعوها إلى إمكانية نفوق أحد الحيتان في عرض بحر غزة، وقد خرجت منه مادة العنبر إلى شواطئ القرارة.

والعنبـر مادة تخرج من جوف الحوت المعروف باسم حوت العنبر، والعنبر مادة رمادية أو بيضاء أو صفراء أو سوداء يستخدم في تحضير وتصنيع أفضل وأغلى أنواع العطور.

بينما ارجعها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى إمكانية أن تكون الرائحة ناتجة عن اتلاف أحد مصانع الصابون في قطاع غزة لمخلفاتها على شواطئ القرارة، أو إلى إمكانية أن تكون الأمواج قذفت بعض المواد العطرية التي انزلقت من على سفن التجارة، وقد حدث قبل أيام شرق بحر القرارة ان قذفت الأمواج بعض براميل العطور التي انزلقت من سفن تجارية، وفقاً للمنقذ البحري رأفت قنن.

فلسطين اليوم