برعاية MTN.. نقابة المهن المالية والمحاسبية تطلق مجموعة من التوصيات والمقترحات ضمن مؤتمرهاً السنوي الثاني

جهينة نيوز_ عبدالهادي الدعاس

تحت رعاية المهندسة "هدى الحمصي" عضو اللجنة المركزية رئيس مكتب النقابات المهنية والمنظمات الشعبية المركزي، وبرعاية شركة MTN عقدت نقابة المهن المالية والمحاسبية مؤتمرهاً السنوي الثاني تحت شعار "لنعمل على تطبيق استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وعلمية لخدمة التنمية والصمود" في معهد جمعية خريجي المعاهد التجارية بدمشق، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والاقتصادية والإعلامية.

تتضمن المؤتمر مناقشة التقرير السياسي والتنظيمي والمالي، وعرض مشروع قانون خزانة التقاعد، والعديد من المقترحات والتوصيات.

وفي كلمة للمهندسة "هدى الحمصي" خلال المؤتمر، أشارت إلى أن الاستثمار هو الإدارة الرئيسية لتحقيق التنمية وإن أهم الاستثمارات تكمن في الإنسان السوري القادر على النهوض من ركام الأزمات، وأضافت أن نقابة المهن المالية والمحاسبية هي جزء من هذه المنظومة التي تسعى لتوحيد جهود أعضائها من أبناء سورية بكل أطيافها ممن تجمعهم الشهادة العليمة الواحدة للتأكيد على وحدة أراضيها والعمل على تقديم الخدمات لهم، لما تلعب النقابة من دور هام في رفد القطاع الاقتصادي والمالي والإداري بالخبرات الفنية والمهنية والعلمية لدفع عجلة التنمية وتزويد صانع القرار الاقتصادي بالبيانات والمعلومات اللازمة لمرحلة البناء الصعبة والمعقدة في المرحلة القادمة.

من جانبه بين نقيب المهن المالية والمحاسبية "زهير تيناوي" لـ "جهينة نيوز"، أن المؤتمر واحد من المؤتمرات السنوية الذي يشكل محطة هامة في تاريخ النقابة لتقييم مسيرة العمل وما تحقق فيها على صعيد تطوير أداء القطاع المالي والمحاسبي والإداري، ومتابعة القضايا النقابية والمهنية بهدف رفع مستوى الأداء.

وأشار تيناوي، إلى أن المؤتمر سيخرج بمجموعة توصيات ستنعكس إيجاباً على أعضاء النقابة منها أحداث "خزانة تقاعد لكافة الاعضاء المنتسبة للنقابة، وصندوق للتأمين الصحي بالتعاون مع الشركة السورية الإسلامية للتأمين بنسبة تتجاوز 80% ، بالإضافة لمحاولة التعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الأسكان لتأسيس جمعيات سكنية خاصة بكافة أفرع النقابة لكون أعضاء النقابة هم من فئة الشباب ذوي الدخل المحدود.

ونوه تيناوي، على الدعم الذي تلقاه المؤتمر، والذي سيعملون من خلاله على التشاركية مع كافة الوزارات المتعلقة بأعمالهم، وعن مساهمتهم بالمشاركة في عملية إعادة الإعمار من خلال دراسة جدوى اقتصادية للمشاريع وتقديم كافة المقترحات للشركات المساهمة في الإعمار.

واوضح تيناوي، أنهم سيقومون باطلاق فرعين في محافظة درعا وحماة خلال هذا العام، باالاضافة للإمتداد للحسكة والقامشلي لتصبح النقابة متواجدة في كافة المحافظات السورية.

السيد "عامر القصار" مدير دائرة العلامة التجارية والعلاقات العامة في شركة MTN ، بين أن رعايتهم للمؤتمر السنوي الثاني لنقابة المهن المالية والمحاسبية، يأتي إيماناً بأهمية العمل المؤسساتي والنقابي الذي له دور كبير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سورية، وتأكيداً على الدور الفعّال الذي تقوم به النقابة، كمشارك أساسي في القرارات على مستوى الاقتصاد الوطن.

وأوضح القصار، عن سعيهم لتقديم الدعم المستمر لكافة المؤسسات والنقابات التي تحوي شرائح متنوعة في صفوفها عمرياً وعلمياً من الخريجي من الجامعات السورية، التي لها دور في المساهمة في صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية وتطوير آليات العمل بما يخدم مصلحة المجتمع السوري بأكمله.

وفي ختام المؤتمر تم توزيع دروع تكريم للرئيس "بشار الأسد" والسيدة الأولى والمهندس هلال هلال تم تسليمهم للمهندسة "هدى الحمصي"، ودرع تكريم لوزير المالية تسلمهُ معاون الوزير الدكتور "رياض عبدالرؤوف"، ودرع تكريم للمهندسة "هدي الحمصي" عضو اللجنة المركزية.

يشار إلى أن أهم التوصيات والمقترحات التي خرج منها المؤتمر هي "تعميق الشعور بالمواطنة والانتماء الوطني، توسيع قاعدة تنسيب الأعضاء والسعي للوصول إلى أماكن تواجدهم وتذليل المعوقات التي تؤجل انتسابهم للنقابة وتشجيع خريجي الجامعات للانتساب، تأهيل الكوادر القيادية عن طريق ورشات عمل ومؤتمرات مهنية لاكتساب المعرفة لتدريب الاعضاء الجدد، تعزيز العلاقات مع المنظمات والنقابات العربية وتطويرها وعقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات عقد الملتقى العلمي في النصف الثاني من عام 2019 بعنوان "استراتيجيات التطوير المالي والإداري في عملية إعادة البناء والتنمية"، والبحث عن مصادر إيرادات جديدة ترفد خزانة التقاعد وخزانة النقابة وفروعها.

الجدير ذكره، خَصّصت شركة MTN عرضاً خاصاً بالنقابيين، يحصل بموجبه أي عضو نقابي في سورية على مجموعة من الباقات المتنوعة التوفيرية التي تتضمن دقائق وإنترنت ورسائل تتناسب مع طلباتهم واحتياجاتهم.