حاخام صهيوني: العرب عبيد للصهاينة بيولوجياً

الثلاثاء, 30 نيسان 2019 الساعة 20:22 | مجتمع, أخبار المجتمع

حاخام صهيوني: العرب عبيد للصهاينة بيولوجياً

جهينة نيوز:

ذكرت القناة 13 العبرية أن الحاخام كشتيل قال لطلاب المدرسة التحضيرية قبل العسكرية اليوم أن :- اليهود هم الأسياد والعبيد هم العرب.

و أضاف الحاخام الصهيوني: "وهم سعداء (في اشارة للعرب) بأن يكونوا عبيداً فهذه مسألة بيولوجية ، هناك شعوب من حولنا يعانون مشاكل وراثية .

و قال الحاخام الصهيوني كتشيا: العرب لا يعرفون إدارة بلد ما . نحن نؤمن بالعنصرية فهي موجودة بالعالم وعلينا مساعدتهم.

و تأتي تصريحات الحاخام الصهيوني بالتزامن مع موجة تطبيع واسعه تقوم بها نظم عربية و كتاب مقربون من هذه الانظمة مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.


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