ضربات واسعه و مركزة على عشرات المواقع الارهابية في إدلب و ريف حماه

جهينة نيوز:

بالتزامن مع بدأ إرسال تعزيزات عسكرية الى محيط محافظة إدلب و ريف حماه وجهت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات مركزة مستهدفة مقرات وتحصينات ونقاط تمركز انتشار المجموعات الإرهابية في قلعة المضيق و الحويز و الحويجة و العمقية والحواش و الحمرا و الكركات و تل الصخر و كفرنبودة وترملا وأرينبة وشولين و اللطامنة وكفرزيتا بريف حماه الغربي و الشمالي.

و يذكر أنه في وقت سابق اليوم أصيب مدني بجروح ووقعت أضرار مادية كبيرة جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على مدينة محردة وبلدة سلحب بريف حماة الشمالي الغربي وذلك في خرق جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد.