بوتين يترأس جلسة لمجلس الامن الروسي لبحث التطورات في فينزويلا

جهينة نيوز:

بحث مجلس الأمن الروسي برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين آخر التطورات في فنزويلا عقب محاولة الانقلاب.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف قوله: إنه تم خلال عقد المجلس بحضور أعضائه الدائمين “إيلاء الكثير من الاهتمام في الاجتماع للوضع في فنزويلا على خلفية الأنباء الواردة عن محاولة الانقلاب في هذا البلد على الحكومة الشرعية المنتخبة”.

وكانت الحكومة الفنزويلية أعلنت في وقت سابق اليوم إحباط محاولة انقلاب عسكري في البلاد.

وأضاف بيسكوف: إن مجلس الأمن الروسي بحث القمة التي عقدها الرئيس بوتين مع الرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون في مدينة فلاديفوستوك والمحادثات التي أجراها مع الرؤساء الأجانب على هامش الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى الصين.

كما تمت خلال الاجتماع أيضاً مناقشة القضايا الحالية على جدول الأعمال الروسي المحلي.