لافروف: زيادة عدد العسكريين الأميركيين في بولندا سيكون انتهاكاً لاتفاق روسيا-الناتو

جهينة نيوز:

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء، أن زيادة عدد العسكريين الأميركيين في بولندا سيكون انتهاكا لاتفاق روسيا-الناتو. وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع وزير خارجية الرأس الأخضر، “هذا يعكس سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في نقض جميع الاتفاقيات التي كانت موجودة في مجال الأمن في منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي. وفي هذا الموقف، نحن نتحدث عن تقويض أحدى الاتفاقيات الرئيسية بين روسيا وحلف الناتو، والتي تنص على عدم نشر قوات قتالية كبيرة بشكل دائم على أراضي الأعضاء الجدد في الناتو”.

سبوتنك