متظاهرون سودانيين يغلقون شارعاً رئيسياً في الخرطوم احتجاجاً على قرارات المجلس العسكري

جهينة نيوز:

ذكرت وسائل اعلام ان عشرات السودانيين اغلقوا شارعاً رئيسياً في الخرطوم احتجاجاً على قرارات المجلس العسكري.

ودعا تجمّع المهنيين السودانيين إلى مواصلة التظاهرات والاعتصامات أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطرم.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير قد أكدت في مؤتمر صحافي تمسكها بموقفها في الاعتصام، واصفة المجلس العسكري بأنه نسخة عن النظام البائد ويحاول فض الاعتصام بالقوة.

وقالت أمس إنها ستعلن عن رؤية دستورية مدنية متكاملة وأنّ تصوّر الاعلان الدستوريّ سيوضح هياكل السلطة الانتقالية ومهمّاتها والعلاقة في ما بينها كما أكدت استمرار الاعتصامات حتى تحقيق المطالب.

من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق شمس الدين الكباشي عن مواصلة الاجتماعات مع قوى الحرية والتغيير اليوم و ذلك بعد أن أصدر المجلس العسكري قرار بتجميد عمل النقابات.

وفي مؤتمر صحافي قال إنه كان من المفترض التوصل إلى اتفاق لكن الحرية والتغيير جاءت برؤية جديدة مختلفة عن السابقة وسيتم درسها.

الكباشي قال إن الرؤى التي جرت دراستها تتفق بنسبة كبيرة مع ما يراه المجلس سبيلاً للحل الشامل.

وكالات