الرئيس روحاني يأمر بتنفيذ قانون الرد بالمثل على القرار الأمريكي ضد الحرس الثوري

جهينة نيوز:

ابلغ رئیس الجمهوریة الاسلامية الايرانية حسن روحانی قانون 'الرّد بالمثل' علي قرار الولایات المتحدة الامریكیة فی تصنیف حرس الثورة الاسلامیة 'منظمة ارهابیة' لغرض التنفیذ.

وافاد الموقع الاعلامی الالكترونی لرئاسة الجمهوریة، انه اتباعا للمادة 123 من دستور الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، فقد اوعز الرئیس روحانی بتنفیذ قانون الرد بالمثل علي القرار الامریكی الاخیر ضد الحرس الثوری، الي وزارات الامن والخارجیة والدفاع، والمجلس الاعلي للامن القومی الایرانی ومنظمة التخطیط والمیزانیة فی البلاد.

وجرت المصادقة علي هذا القانون خلال الجلسة العلنیة لمجلس الشوري الاسلامی فی 23 نیسان / ابریل، وایضا مجلس صیانة الدستور فی الرابع والعشرین من الشهر نفسه.