واشنطن تقر مجدداً بدعمها “الخوذ البيضاء” الإرهابية

جهينة نيوز:

أقرت وزارة الخارجية الأمريكية مجدداً بدعم واشنطن لجماعة “الخوذ البيضاء” الإرهابية المرتبطة بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في سورية.

وأكدت الخارجية الأمريكية في تغريدة على حسابها في تويتر: إن مسؤولين كباراً من الوزارة التقوا مع متزعمين في جماعة “الخوذ البيضاء” الأسبوع الماضي لمناقشة ما سمته “الاحتياجات الإنسانية” مضيفة: نحن “فخورون بدعم أصحاب الخوذ البيضاء”.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت العام الماضي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خصص نحو 6.6 ملايين دولار لتمويل جماعة “الخوذ البيضاء” المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية.

وتأسست جماعة الخوذ البيضاء في تركيا عام 2013 بتمويل بريطاني أمريكي وكشفت العديد من الوثائق التي عثر عليها الجيش العربي السوري في المناطق التي حررها من الإرهاب حيث تعمل جماعة الخوذ البيضاء ارتباطها العضوي بالتنظيمات الإرهابية ودعمها لها وخصوصاً “جبهة النصرة” بالتحضير والترويج لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين وهذا ما حدث في الغوطة الشرقية بريف دمشق عدة مرات وفي مناطق بحلب لاتهام الجيش العربي السوري.