كيليتشدار أوغلو يشن هجوم غير مسبوق على اردوغان و القضاء التركي

جهينة نيوز:

أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كيليتشدار أوغلو أن قضاة البلاد أصبحوا عبيداً لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.

وقال كيليتشدار أوغلو خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه اليوم إن “نظام أردوغان قضى على استقلالية القضاء ودمر الأخلاق وكل القيم” موضحاً أن وكلاء النيابة والقضاة يتصرفون وكأنهم عبيد لأردوغان وهم يلاحقون معارضيه وخاصة الصحفيين ويضعونهم في السجون بتهمة العلاقة مع الداعية فتح الله غولن فيما يعرف الجميع أن هؤلاء من ألد أعدائه.

وناشد كيليتشدار أوغلو الهيئة العليا للانتخابات الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات إسطنبول وإعلان فوز أكرم إمام أوغلو فوراً.