فقدان حاسة الشم لهذه المواد قد يكون علامة من علامات الموت

جهينة نيوز

أظهرت نتائج دراسة حديثة أن عدم القدرة على شم عدد من الروائح قد يكون علامة منذرة ومؤشر باحتمال حدوث الوفاة في وقت قريب.

ومن بين الروائح المقصودة في هذه الدراسة نجد روائح البصل والليمون والوقود والقرفة، علما وأنه من المعروف أن فقدان حاسة الشم يرتبط في العادة بأمراض مثل باركنسون وألزهايمر.

كما أشارت الدراسة إلى أن المعنيين بهذه الحالة على وجه التحديد هم كبار السن، وخصوصا أولئك الذين تزيد أعمارهم على 70 عاما، وفقا لما ذكرته صحيفة تليغراف البريطانية، مشيرة إلى أنه توفي خلال تلك الفترة، حوالي نصف أفراد العينة، بينما أصيب نصف من تبقى منهم بفقدان حاسة الشم للروائح القوية.

هذا وخلصت الدراسة إلى أن احتمال الوفاة خلال عقد، بعد الإصابة بالعجز في الشم، ترتفع إلى أكثر من النصف، حيث يعتقد الأستاذ في جامعة ميتشيغان، أن كبار السن ممن يعجزون عن شم الروائح يعانون من أعراض صحية أكبر، تتجاوز ما نعرفه بالفعل، مضيفا أن الضروري الآن أن يتم إجراء فحوص روتينية لحاسة الشم عند كبار السن، بالنظر إلى مدى ارتباطها بالأمراض.