رسالة sms خاطئة عطلت عشرات المسافرين عن رحلتهم

جهينة نيوز

تسببت رسالة خاطئة تلقاها ركاب طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية قادمة إلى خلو الطائرة المسافرة من ركابها ما عدا أربعة فقط.

وذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية نقلاً عن مصادرها أن ركاب الرحلة تلقوا رسالة نصية قصيرة SMS خاطئة تفيد تغيير موعد إقلاع الرحلة صباح يوم الخميس الماضي، ما تسبب في تغيب المسافرين لحظة صعود الطائرة، بينما أقلعت الرحلة بالمسافرين الأربعة.

وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران للصحيفة اليومية إنه وفقاً لهذه المعطيات تعتبر الرحلة ملغاة، وتطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 10 من لائحة حماية العملاء، والتي تنص على أنه إذا أبلغ الناقل الجوي العميل بإلغاء الرحلة خلال 4-24 ساعة من موعد إقلاعها، ولم يتمكن من توفير رحلة بديلة خلال 6 ساعات من الموعد الأصلي للمغادرة، ما اضطر العميل الحجز على ناقل آخر، فإنه يستوجب على الناقل الجوي إعادة قيمة خط السير غير المستخدم، إضافة إلى تعويض يعادل 100 بالمئة من القيمة، دون الإخلال بحق العميل بالرعاية والمساندة المنصوص عليهما نظامياً.

ولم تذكر التقارير الواردة عن أعداد المسافرين الذين تخلفوا عن الرحلة.