إمرأة إماراتية تستعيد وعيها بعد ٢٧ عاما من الغيبوبة

جهينة نيوز

استعادت امرأة إماراتية وعيها كاملاً، بعد أن أمضت 28 عاماً في حالة (الغيبوبة الطويلة)، إثر تعرضها لإصابة بالغة في الدماغ، جراء حادث سيارة في الإمارات العربية المتحدة عام 1991، وكان عمرها 32 عاماً.

ولم تبدِ منيرة عبد الله طيلة سنوات أي علامات على أنها قد تستيقظ من حالة الغيبوبة الدائمة (أحد أنواع الغيبوبة تحدث فيها حالات اضطراب الوعي نتيجة وقوع أضرار أو تلف بخلايا المخ)، قبل أن تظهر استجابة العام الماضي، بعد نقلها إلى ألمانيا عام 2017 وعلاجها فيزيائيا وبالأدوية، وفقا لموقع “ذي إندبندنت” البريطاني.

ودخلت منيرة في تلك الحالة عندما اصطدمت حافلة مدرسية بسيارتها في مدينة العين، وكان معها ابنها عمر الذي كان في الرابعة من عمره، ونجا بجروح طفيفة بفضل والدته التي احتضنته لحمايته، في حين أصيبت هي بأذية في الدماغ، وتركت لساعات من دون علاج، قبل أن تنقل في النهاية إلى مستشفى محلي، ثم إلى مستشفى متخصص في العاصمة البريطانية لندن.

وأعلن الأطباء في لندن أن منيرة مصابة بـ “حالة الحد الأدنى من الوعي” التي تختلف عن الغيبوبة في أن المرضى يحتفظون بشكل جزئي من أشكال الإدراك الواعي، ونقلت بعدئذ إلى الإمارات العربية المتحدة حيث غذيت لسنوات بواسطة أنبوب، وعولجت فيزيائيا لمنع عضلاتها من التلف.

وبحسب تقرير عرض على شاشات التلفزيون فإن اول كلمة قالتها منيرة عبد الله بعد افاقتها من الغيبوبة كانت اسم ابنها “عمر” الذي احتضنته وقت الحادث.