رغدة تتعرض لازمة صحية

جهينة نيوز

تعرضت الفنانة السورية رغدة لأزمة صحية دفعتها للذهاب إلى المستشفى لإجراء عدد من الفحوصات الطبية.

وظهرت مجموعة صور للفنانة السورية خلال تواجدها في المستشفى وإجرائها الفحوصات والأشعة الطبية، والذي أكد، في تصريحات صحفية، وتبين ان رغدة تتمتع بصحة جيدة، ولكنها أجرت الاشعة للاطمئنان

ومن جانبها نشرت الإعلامية بسمة وهبة صورة جمعتها برغدة، خلال الحلقة التي سجلتها معها في الموسم الجديد من برنامج “شيخ الحارة”، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، وطلبت من جمهورها الدعاء لها.

بسمة كتبت: “ألف سلامه عليكي وربنا يقومك بالسلامة..برجاء الدعاء للفنانة رغده التي اصيبت بوعكه صحيه تحتاج الدعاء ..سلامتك من الآه”.

ومازحت جمهورها بتأكيدها أنها ليست السبب في وعكة رغدة الصحية، حيث قالت: “والله يا جماعه ما جيت جنبها دانا حتى دلعتها ف الحلقه لانها كانت تعبانه وصعبت عليا”.

وكانت قد ظهرت مؤخرا صورة لرغدة، خلال حضورها إحدى المناسبات العامة، وقد ظهرت فيها بملامح مختلفة كثيرا، نظرا لتقدمها في العمر، كما صبغت شعرها باللون الأشقر الفاتح الأقرب إلى الأبيض مما منحها عمرا إضافيا.