نيوزيلندا: إبطال عبوة مشبوهة والقبض على شخص في كرايست تشيرش

جهينة نيوز

أعلنت شرطة نيوزيلندا اليوم الثلاثاء أن خبراء المفرقعات عثروا على حقيبة تحوي عبوة مريبة في عقار خال بمدينة كرايست تشيرش التي قتل بها مسلح 50 شخصا بالرصاص في هجمات على مسجدين في مارس آذار الماضي وإنها ألقت القبض على رجل.

وأغلقت الشرطة الشوارع في منطقة فيليبستاون بالمدينة وتم إرسال فريق مفرقعات ورجال إسعاف ومطافئ وطوارئ إلى المكان.

وقال قائد شرطة المنطقة جون برايس في بيان «عثرت الشرطة على حقيبة تحتوي على عبوة مريبة وذخيرة في عقار خال... في كرايست تشيرش».

وأضاف البيان أن وحدة المفرقعات أبطلت مفعول العبوة وأُلقي القبض على رجل من المدينة عمره 33 عاما. وأعادت الشرطة فتح المنطقة في وقت لاحق.

وقالت صحيفة نيوزيلاند هيرالد إنه تم استدعاء الشرطة بسبب «تهديدات بوجود عبوة ناسفة».

وسقط 50 قتيلا وأصيب العشرات في هجومين إرهابيين على مسجدي النور ولينوود أثناء صلاة الجمعة في كرايست تشيرش في 15 مارس اذار الماضي، في أسوأ واقعة إطلاق نار في تاريخ نيوزيلندا. وواقعة اليوم كانت على بعد نحو كيلومتر من مسجد لينوود.

واتهمت السلطات برينتون تارانت (28 عاما)، بـ50 تهمة قتل.

وهز الهجومان على المسجدين نيوزيلندا ودفعت الحكومة إلى المسارعة بتشديد قوانين امتلاك أسلحة.