بعد ظهوره.. "أبوبكر البغدادي" يحضر مفاجأة تخص تركيا

جهينة نيوز

كشف زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي أبوبكر البغدادي عدد من المفاجأت خلال ظهوره العلني الأول من خلال شريط فيديو تم نشره يوم أمس وأهمها تلك المتعلقة بدولة تركيا .

وخلال ظهوره العلني للمرة الأولى منذ خمس سنوات كشف أبوبكر البغدادي عن نيته استحداث ما أسماه ” ولاية تركيا ” وهي أول مرة يتطرق فيها مسؤول داخل تنظيم “داعش” الإرهابي حول هذا الأمر.

ويؤكد كلام زعيم “داعش” حول “ولاية تركيا ” بأن التنظيم يسعى إلى نقل جزء من نشاطاته إلى المدن التركية وشن عمليات إرهابية فيها على غرار ما حدث في سريلانكا قبل أيام والتفجيرات التي تبناها أبوبكر البغدادي في ظهوره الأخير.

يذكر أن البغدادي ظهر يوم أمس في شريط فيديو استغرق 18 دقيقة نشره التنظيم على قنواته عبر تطبيق تلغرام وبثته أيضاً مؤسسة الفرقان التابعة لداعش ويحمل عنوان “في ضيافة أمير المؤمنين” وظهر فيها زعيم التنظيم بلحية طويلة متحدثاً عن وجود التنظيم بعد خسارة معركة الباغوز شرقي سوريا وتوعد بالثأر لقتلاه وأسراه ومعلناً عن تنفيذ 92 عملية في ثماني دول حول العالم.

ويشار إلى أن شائعات كثيرة خرجت عن مقتل أبوبكر البغدادي بعد معركة الباغوز الأخيرة ويعتبر هذا الفيديو الذي نشره “داعش” هو أول تسجيل مصور للبغدادي بعد ظهوره الأول في العام 2014 من داخل جامع الموصل ليعلن عما أسماه حينها دولة الخلافة في العراق والشام تحت زعامته.