العسكريون اللبنانيون يغلقون مداخل المصرف المركزي ومرفأ بيروت!

جهينة نيوز

بدأ العسكريون اللبنانيون المتقاعدون اليوم احتجاجاتهم على مشروع الموازنة الذي يقلص تعويضاتهم ورواتبهم.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن العسكريين المتقاعدين تجمعوا أمام مصرف لبنان المركزي واقفلوا جميع مداخله وتوزعوا على مجموعات وتولت كل مجموعة إقفال مدخل من مداخل المصرف في الطرق الفرعية قرب كليمنصو ومستشفى نجار بالإضافة إلى إقفال المدخل الرئيسي.

وأوضحت أن المحتجين انطلقوا بمسيرة نحو ساحة رياض الصلح بناء على الدعوة التي وجهتها الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى احتجاجا على مشروع الموازنة الذي يقلص تعويضاتهم ورواتبهم.

وأقفلت مجموعة من العسكريين المتقاعدين جميع مداخل مرفأ بيروت ومنعوا الدخول إليه معتبرين أن المرفأ هو أحد مراكز الهدر الأساسية في لبنان.

وأكد أحد المتظاهرين أنه في حال لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم لن ينعقد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة.

وفي هذا السياق قال العميد المتقاعد جورج نادر في تصريح إن السلطة السياسية فشلت في إدارة المالية العامة رافضا المس بحقوقهم داعياً لإيقاف مزاريب الهدر في الأملاك البحرية والنهرية ووقف التهرب الضريبي.