اصابة مدني ودمار كبير في المنازل باعتداء إرهابي بالقذائف على محردة وسلحب بريف حماة

جهينة نيوز

أصيب مدني بجروح ووقعت أضرار مادية كبيرة جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على مدينة محردة وبلدة سلحب بريف حماة الشمالي الغربي.

واستهدفت المجموعات الإرهابية صباح اليوم بـ 3 قذائف صاروخية الأحياء السكنية في مدينة محردة ما أسفر عن إصابة مدني بجروح ووقوع دمار كبير في بعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

ووقعت أضرار مادية في ممتلكات المواطنين في بلدة سلحب جراء سقوط قذيفتين صاروخيتين اطلقتهما المجموعات الإرهابية صباح اليوم على البلدة.

وافادت وكالة سانا بأن وحدات من الجيش ردت على مصادر إطلاق القذائف برمايات دقيقة ما أدى إلى تدمير مرابض ونقاط محصنة للإرهابيين.