اتصالات حلب تنجز خططها لإعادة تأهيل المراكز المدمرة

جهينة نيوز

تهدف خطة عمل فرع اتصالات حلب لعام 2019 إلى التخفيف من اختناقات الشبكة الهاتفية لاستثمار الأرقام الشاغرة في المقاسم وتخديم أكبر عدد ممكن من المواطنين في الخدمة الهاتفية، وعن أهم الخطط والمشاريع المنفذة.

مدير فرع الشركة السورية للاتصالات في حلب المهندس سيف الدين الحسن الذي بيّن لصحيفة «تشرين» أن عدد الخطوط المنفذة خلال الربع الأول من العام الحالي /8305 خطوط/ من الخطة المقررة وهي /3792 خطاً/ أي بنسبة إنجاز بلغت 219%، أما عدد بوابات الإنترنت المنفذة أيضاً خلال الربع الأول من العام الحالي فقد بلغت /8482 بوابة/ من الخطة المقررة وهي /4103 بوابات/ بنسبة إنجاز 206%، كما تم توسيع مركز هاتف السليمانية بـ/4096 بوابة/ ومركز هاتف الجميلية بـ/2048 بوابة/، ووُسع مركز هاتف نبل بـ/1536 بوابة/ ومركز هاتف الأشرفية بـ/1024 بوابة/.

وأشار إلى أنه تم إعداد الدراسات الفنية اللازمة لإعادة تأهيل المراكز المتضررة في حلب (خان الوزير- جسر الحج – سناء محيدلي – الهلك -جبرين -الراموسة –هنانو- الشيخ نجار) والمراكز المتضررة في الريف الجنوبي: الوضيحي- عبطين- الحاضر- هوبر- تل الضمان- تل شغيب- أم الكراميل. لافتاً إلى أنه تم تمديد شبكة رئيسة وتوسيع شبكة فرعية في مركز هاتف الشهباء وتوسيع الشبكة الفرعية وشبكة القساطل وتمديد كوابل في مركز هاتف حلب الجديدة وتنفيذ شبكتين رئيستين في مركزي هاتف الجميلية والأشرفية وتنفيذ الشبكة الرئيسة والفرعية في مركز تل عرن.

كما تم تأمين الخدمة الهاتفية والإنترنت في المنطقة الصناعية في الكلاسة، وأوضح أنه تم الانتهاء من توصيل الشبكة الرئيسة والفرعية في الريف الشرقي وتشغيل مراكز (دير حافر- حميمة – رسم الحرمل – المعمورة – تجمع حطين) والانتهاء من توصيل الشبكة الرئيسة في رقعة مركز هاتف الأنصاري ويتم وضع المناطق في الخدمة تباعاً وتم تخديم المناطق الآتية:

(الزبدية خلف البريد- سيف الدولة صيدلية الفرقان- صلاح الدين نزلة الباص وأيضاً شارع 15- طلعة الملاعب- سيف الدولة حول الحديقة- وجانب جامع النصر) وبذلك بلغ عدد الأرقام التي في الخدمة حتى تاريخه /5218 خطاً/ منها /4613/ مع بوابة إنترنت. وعن المناطق المحررة في المحافظة بيّن الحسن أنه و كحلّ إسعافي تم تأمين الخدمة الهاتفية اللاسلكية بتقنية WCDMA للعديد من تلك المناطق وبلغ عدد المشتركين في الخدمة حتى تاريخه /1833 مشتركاً/. ونوّه الحسن في ختام حديثه بأن الشركة السورية للاتصالات ممثلة بفرع اتصالات حلب تعمل على تخديم كل المناطق المطهرة في المدينة بالتتابع، نظراً لحجم التخريب الكبير جداً من تدمير وسرقة لمراكز الاتصالات والتجهيزات الفنية والكابلات النحاسية والبنى التحتية.