نائب المدعي العام الأمريكي يقدم استقالته لترامب

جهينة نيوز

قال نائب المدعي العام الأمريكي، رود روزنشتاين، الذي عين المستشار الخاص روبرت مولر في مايو/ أيار 2017 للتحقيق في الروابط بين الحكومة الروسية وحملة الرئيس دونالد ترامب اليوم الإثنين، إنه سيستقيل من منصبه.

وفي رسالة إلى ترامب ردد روزنشتاين جملتين من عبارات الرئيس الأمريكي، حيث كتب أنه "ساعد المسؤولين لتركيس القيم التي تجعل أمريكا عظيمة مجددا"، وأضاف "إننا دائمًا ما نضع أمريكا في المرتبة الأولى"، وفقا لرويترز.

وذكر تقرير مولر، الذي تم تنقيحه لوجود معلومات سرية وحساسة، بشكل مفصل سلسلة من إجراءات اتخذها ترامب لعرقلة التحقيق ولكنه لم يتوصل لنتيجة بشأن ما إذا كانت هذه الإجراءات تمثل جريمة عرقلة لسير العدالة. كما أن ما خلص إليه التحقيق من استنتاجات لم تبرئ ساحة ترامب.

بعد تلقي التقرير النهائي، توصل روزنشتاين إلى تقريره الخاص، ووجدا أنه لا توجد أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى الرئيس.

وكتب روزنشتاين في خطاب الاستقالة، "ننفذ القانون دون خوف أو نية لأن الأدلة الموثوقة ليست حزبية".

وكثيراً ما تعرض روزنشتاين، وهو جمهوري، للانتقاد من قبل ترامب وحلفائه لتعيين مولر. كما شارك في صنع القرار في وزارة العدل التي انتقدها الديمقراطيون.

ووجه الديمقراطيون معظم غضبهم إلى روزنشتاين، بسبب الطريقة التي اختار بها الإفصاح بشكل انتقائي عن تفاصيل معينة لتقرير مولر قبل نشره على الملأ ولقراره بإعلان أن ترامب لم يعرقل العدالة.