بورصة دمشق تفتتح بـ 49 مليون ليرة

جهينة نيوز

سجلت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية مع بداية الجلسة الافتتاحية ارتفاعاً بأحجام وقيم التداول حيث تم تداول 52 ألف سهم موزعة على 78 صفقة بقيمة تداولات بلغت 49 مليون ليرة.

بالمقابل انخفض مؤشر السوق 22 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 6106 نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها -0.36%.

وكان لسهم بنك سورية الدولي الإسلامي المقدمة من حيث قيم التداول حيث تم تداول 33 ألف سهم بقيمة تداول 26 مليون ليرة من خلال 35 صفقة ليغلق سهمه على سعر 812 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.9% ومن ثم جاء سهم البركة - سورية حيث تم تداول 7 آلاف سهم بقيمة تداول 14 مليون ليرة من خلال 11 صفقة ليغلق سهمه على سعر 1915 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -0.06%، تلاه سهم شركة سيريتل موبايل تيليكوم حيث تم تداول 448 سهماً بقيمة تداول 3 ملايين ليرة من خلال 9 صفقات ليغلق سهمه على سعر 7488 ليرة مساوياً لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة.

في حين تم إعادة سهم الشركة الأهلية للنقل إلى التداول بعد تزويد السوق بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة وتم توزيع 35 ليرة للسهم الواحد ليصبح السعر المرجعي للسهم 587.22 ليرة وإيقاف سهم الشركة السورية الكويتية للتأمين عن التداول لحين تزويد السوق بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة.

بينما تم إيقاف سهم بنك الشام عن التداول لحين تزويد السوق بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للبنك و سهم السورية الدولية للتأمين - أروب موقوفاً عن التداول لحين تزويد السوق بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادية للشركة.