15502 منشـأة صنــاعية وحرفية أقلعت في حلب ودخلت مرحلــة الإنتاج

جهينة نيوز

كشف مدير صناعة حلب المهندس خلف شواخ عن المنشآت الصناعية والحرفية التي أقلعت ودخلت مرحلة الإنتاج في المحافظة حيث وصل عددها إلى 15502 منشأة، فيما كان عددها قبل تحرير حلب وخلال سنوات الأزمة 2500 منشأة، مشيراً إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة الدعم الذي توليه الحكومة للقطاع الصناعي وإصرار أصحاب المنشآت على إعادة إعمار وتأهيل المتضرر منها.

وأضاف مدير الصناعة لـ (الثورة) أن محافظة حلب ومن خلال حرصها على دعم القطاع الصناعي أوعزت بضرورة منح 100% من حوامل الطاقة للمنشآت القائمة والمنتجة، و75% من حوامل الطاقة للمنشآت التي تم منحها موافقة مبدئية من حيث الموقع، و20% للمنشآت التي تم تأهيلها.

وأوضح المهندس شواخ أنه وبالتوازي مع إعادة الإعمار استعادت بعض المناطق الصناعية عافيتها وكان للمديرية الدور المهم والبارز في هذا المجال من خلال جولات الكشف الحسي الأسبوعية لهذه المناطق بالتنسيق مع اللجان المشكلة لهذه الغاية ومع بعض المؤسسات الحكومية.

وأشار إلى عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي تم تنفيذها خلال الربع الأول من العام الحالي حيث بلغت 6 منشآت غذائية برأسمال قدره 28 مليون ليرة وفرت 25 فرصة عمل، موضحاً أنه وخلال نفس الفترة منحت المديرية 63 قرار ترخيص، منها 49 قرار ترخيص منشآت صناعية و14 قرار لترخيص منشآت حرف صناعية.

وأوضح أن منشآت الصناعات والحرف النسيجية كان لها النصيب الأوفر من بين القرارات حيث بلغت 20 منشأة برأسمال قدره 192 مليوناً و500 ألف ليرة، تليها الغذائية 19 منشأة، ثم الهندسية 11 منشأة والكيميائية 13 منشأة.

من جانبه بكور فرح رئيس اتحاد الحرفيين بحلب أوضح أن مجمل هذه القرارات والمشاريع التي تم تنفيذها ودخلت ميدان العمل والإنتاج ستضيف لبنات جديدة في البناء الصناعي والحرفي في محافظة حلب، وستسهم بشكل أو بآخر في تدعيم النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن معظم المناطق الصناعية التي تضم منشآت حرفية بحاجة إلى التغذية الكهربائية وفي مقدمة هذه المناطق (الراموسة - كرم القاطرجي - المقامات والفردوس ....) ويتم بهذا الخصوص مخاطبة المؤسسات الخدمية من أجل معالجة واقع هذه المناطق.