أبراج يوم الثلاثاء مع سمر عمران

جهينة نيوز -خاص

مولود٣٠/ ٤:صادق لا يمكن المساومة معه جدير بالثقة صديق وفي يواجه الظلم مزاجي محل ثقة يدافع عن قضيته التي يعتقد انها تستحق المناصرة، يهتم لشؤون الآخرين يحب المرح ويغامر، جريء، في الفترة القادمة قوة وقرار على صعيد تملك مشروع جديد تغيير بحياته أخبار هامة من اتصالات غير متوقعة من خلال راديو وتلفزيونات انترنت اضواء وشهرة، أصدقاء جدد معركة قانونية انتبه من التفاصيل فيها، سنة جيدة بين الشهر السادس والسابع والثامن والحادي عشر من أجل العقارات واللقاءات

الحمل: نهار بطيء، تتنازل قليلا حتى لا تفقد توازنك، اطرد الوساوس والافكار السلبية وكن منتبها من الخبثاء الذين يقتربون منك، انتبه لحساباتك فقد تقع في المشاكل، تمارس عملك بصورة غير جيدة، انتبه من النميمة او المعاتبة تسمع اخبار تزعجك، صحتك بحاجة للانتباه واضبط اعصابك قدر المستطاع

الثور: يوم للمناسبات والاعمال والاجتماعات واللقاءات، تجتمع مع أحد الأصدقاء القدماء ويجتمعون حولك من اجل أصدقاء تربطك فيهم علاقة جيدة، قدرتك هي مفتاح خطواتك، انتبه من حدة وغضب يفقدك فرصة تمتع بالسعادة، يوم جيد أنت رائع بطلتك.

الجوزاء: ركز على عملك وحافظ على استقراره لا تهدر نشاطاتك المهنية، ابتعد عن الخلافات مع الزملاء ولا تترك مجالا لسوء التفاهم، احتمال اليوم الاكبر للتحدي والاستفزاز لا تضيع وقتك بالندم والاسف، ولا تقل كلاما جارحا واحفظ مكانتك الاجتماعية، تميز بمكانتك الاجتماعية بسبب تعامل مع غرباء.

السرطان: نهار جيد تحقق مشروع سفر واتصال لأماكن بعيدة، لا تحاول محاربة الشر بالشر، احتمال ان توقع على اوراق ومشروع يرتبط بامور قانونية، الامور مستقرة كن مطمئن القلب بامكانك ان تخرج من ضائقة مالية او مشكلة تتعلق بتنقل خارجي، سفر اتصالات بعيدة، تحقق امنية، تستقطب المحيطين بك عن طريق حدسك، تتمكن من انجاز اتفاقيات، أجواء جيدة لصالحك

الاسد: لقاء مع اشخاص مهمين بالنسبة لك وقد يمد احدهم يد المساعدة لك، تجنب التأخير في تغيير بالاجواء وقد يقدم لك احدهم مفتاح متاهة، اطمئن لتخرج من المتاعب النفسية، سفر تحصل من خلاله على عوائد نقدية، خليك متيقظ لتقدر تعطي كالعادة وتتحقق امنياتك، مشغول بإعادة تقييم أمورك المالية فواتير استحقاقات او مرافقة مريض

العذراء: تمتع بطولة البال اليوم نسبيا بسبب بعض العراقيل او التاجيل، خلافات مع شريك بسبب عدم الاهتمام، هذا لا يمنع أن تفاوض وتسير امورك وتكون دبلوماسي، نجاحك يكون إلى جانب الشريك، الافضل تنظر للشريك بهدوء وطريقة صحيحة حتى تسير الأمور، يوم مناسب لعقد الاتفاقيات، لديك بعض التأجيلات

الميزان: تراكم أعمال يؤدي إلى الاجهاد، لا تتردد ولا تحتار لا تتافف ولا تمارس سلطة، توقع عمل اضافي يدفعك ويزيد من همومك، اطلب مساعدة الكسل وبرودة الدم ممنوعة، حاول انجاز العمل المهم نهار متعب ومرهق، أعمال كثيرة مضغوطة تؤدي إلى التكرار أكثر من مرة، اطلب مساعدة

العقرب: تتبدل أوضاعك المهنية وعلاقاتك الانسانية، تخطط وتقوم بالمراسلات وتكرس الوقت للقاء حميم، الحظ معك ليحميك من مطبات وتجد حلا للمشاكل، يوم جيد للاتصالات الواسعة والأجواء الرومنسية والسهرات النادرة، تعرف حدودك عاطفيا وماليا، خبر بخصوص الاولاد

القوس: تخطئ التقدير على صعيد عائلي وتتصرف وفق أهوائك وتشعر بالتوتر، اتصال عاجل يرجعك الى البيت او تحل مشكلة على الصعيد العائلي، اعط اهتمام للتفاصيل حتى تحاصر اي خطأ، أفراد عائلتك معك

الجدي: يوم محظوظ، نهار جيد حتى تتربع على عرش النجاح، مقابلات اتصالات سفريات قصيرة تحقق امنية عن طريق منافسة وتكون منهمك وتقوم بجولة تكتشف من خلالها اشياء، تقوم بتحليلات وتعرف اجابة كنت تنتظرها، نهار ايجابي بمشاريعه، مرحلة جديدة

الدلو: حائر بالخيارات، تفاوض بامر يخص عمل او مال، تعويض، عدم التنظيم يؤدي الى بعض المشاكل على صعيد الاسراف، عزز نهارك، لا تضيع اموالك في الاسراف، فرصة مالية في الطريق الك، تغير نهج جديد بحياتك بسبب فرص مالية

الحوت: القمر ببرجك اهتماماتك متعددة تحسم أمر خاص وقد تفكر بأخذ اجازة او تقوم بتجارب جديدة وتقدم خطوة جديدة، تغير بشكلك او اعادة تأهيل لافكارك، تحاول ان تكتشف امور وتدافع عنها، خبر مفرح وتحسم امرك مسيطر ووضعك ايجابي.