نينتندو ستطلق قريبا نسخة تجريبية للعبة " ماريو " على الهواتف الذكية

جهينة نيوز:

كشف عملاق الألعاب الياباني "نينتندو" عن قبوله طلبات الإختبارات التجريبية للعبة "ماريو كارت تور" على الهواتق الذكية ، ابتداء من 22 مايو/أيار وحتى 4 يونيو/حزيران المقبلين قبل إطلاقها رسميا .

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّه "سيصبح بإمكان مستخدمي هواتف أندرويد في أمريكا واليابان، الاشتراك في النسخة التجريبية المغلقة على موقع "نينتندو".

وكما درجت العادة، فإنه يجري إصدار الاختبارات التجريبية قبل الإطلاق الرسمي لـ "ماريو كارت تور"، التي ستكون متاحة في كل من أجهزة: أندرويد وiOS، عند إصدارها.

وكانت الشركة كشفت لأول مرة في العام 2018 أنها "ستقوم بتطوير تطبيق ماريو كارت، حيث كان من المفترض إطلاقها في مارس/آذار، ولكن نينتندو أجلت تاريخ الإطلاق إلى صيف 2019".

وكان المصممون أكدوا أنهم يحتاجون إلى مزيد من الوقت لتحسين جودة التطبيق وتوسيع المحتوى بعد الإطلاق.