إقالة قائد المعتقل الامريكي الذي لا يخضع لقوانين أي دولة في العالم

جهينة نيوز:

أعلن الجيش الاميركي الاثنين إقالة قائد المعتقل الأميركي في غوانتانامو المحتلة من كوبا و هو المعتقل الغير خاضع لقوانين اي دولة في العالم حيث يحتجز 40 شخصا، وذلك بسبب “فقدان الثقة في قدرته على القيادة”.

وجاء في بيان للقيادة الأميركية الجنوبية المشرفة على المعتقل، أنه تمت أزاحة اميرال البحرية جون رينغ السبت من منصبه قائدا في قوة المهام المشتركة-غوانتانامو.

وأضاف البيان أن الاقالة جاءت “بسبب فقدان الثقة في قدرته على القيادة”. وتابع “هذا التغيير في القيادة لن يعرقل الرعاية والاحتجاز الآمن والانساني والقانوني الذي يتم تقديمه للمعتقلين في غوانتانامو”.

وتم تعيين الجنرال جون هوسي، نائب رينغ، قائدا بالوكالة. ولم يتم الكشف عن سبب محدد لإقالة رينغ التي تأتي قبل أقل من شهرين من موعد تركه منصبه، بحسب صحيفة نيويورك تايمز. وأضافت الصحيفة أن القرار جاء بعد تحقيق غير محدد الطبيعة استمر شهرا.

وتحولت قاعدة غوانتانامو البحرية الأميركية الواقعة في خليج غوانتانامو التي تحتلها امريكا في كوبا، إلى معتقل للمشتبه بهم الذين اعتقلتهم القوات الأميركية في اطار مزاعم “الحرب على الارهاب” في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر على الولايات المتحدة, و تقول تقارير صحفية أن المعتقل يستعمل لغسل الأدمغة و تحويل السجناء الى ارهابيين.