مدرب باريس سان جيرمان ينتقد نيمار بشدة بسبب اعتدائه على مشجع

الإثنين, 29 نيسان 2019 الساعة 22:53 | رياضة, كرة القدم

مدرب باريس سان جيرمان ينتقد نيمار بشدة بسبب اعتدائه على مشجع

جهينة نيوز:

وجه الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، انتقادات كبيرة للبرازيلي نيمار دا سيلفا بعد اعتدائه على مشجع لفريق رين في مباراة نهائي كأس فرنسا.

وقال توخيل، إن اعتداء نيمار على مشجع لرين، أثناء الصعود لمنصة تسلم ميداليات المركز الثاني، تصرف غير مقبول على الإطلاق.

وأكمل المدير الفني قائلًا: لا يمكن قبول ما حدث.. الأمر ليس سهلًا.. الصعود إلى منصة التتويج بعد الخسارة ثم يحدث شجار.. هذا أمر صعب لي وللجميع.

وتابع توماس توخيل: لابد من تقبل الخسارة وإبداء الاحترام اللازم للجميع، فالاشتباك مع مشجع أمر غير مقبول نهائيًا.


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