وزارة النفط تحدد شريحة الدعم من البنزين عبر البطاقة الذكية للآليات الخاصة والعمومية والحكومية

جهينة نيوز

تنفيذاً لسياسة توجيه الدعم إلى مستحقيه حددت وزارة النفط والثروة المعدنية شريحة الدعم من مادة البنزين عبر البطاقة الذكية حسب نوع الآليات على أن تطبق بدءاً من الـ 1 من أيار.

وتوزعت شريحة الدعم بين 100 ليتر للآليات الخاصة شهرياً بسعر 225 ليرة سورية و25 ليترا للدراجات النارية المرخصة شهرياً بسعر 225 ليرة سورية و350 ليترا للسيارات العمومية /التاكسي/ شهرياً بسعر 225 ليرة سورية.

كما تعامل آليات قطاع النقل الجماعي العامة العاملة على البنزين معاملة السيارات العمومية /التاكسي/ بواقع 350 ليترا شهرياً بسعر225 ليرة سورية أما الآليات العائدة للفعاليات الاقتصادية الخاصة بكل أنواعها والعاملة على البنزين فتعامل معاملة السيارات الخاصة أي 100 ليتر شهرياً بسعر 225 ليرة سورية وبالنسبة للآليات الحكومية المخصصة والتي تقل مخصصاتها عن 100 ليتر يسمح لها باستكمال التزود بالبنزين ضمن عتبة المخصصات بالسعر المدعوم للسيارات الخاصة أي حتى 100 ليتر وفوق هذه الكمية بسعر التكلفة غير المدعوم بينما تزود المولدات الكهربائية والجرارات والأدوات الزراعية العاملة على البنزين بسعر التكلفة 375 ليرة سورية.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن كل كمية فوق الكمية المحددة بشريحة الدعم تباع بقيمة /375/ ليرة سورية لليتر الواحد وهو سعر متغير تبعاً لسعر التكلفة مشددة على أن كل آلية لا تحمل البطاقة الذكية سورية او غير سورية تزود بالوقود بسعر التكلفة.