"سبيس إكس" تؤجل إطلاق اول مركبة امريكية مأهولة الى المحطة الدولية

جهينة نيوز

أكدت شركة "سبيس إكس" الأمريكية الأنباء التي تتحدث عن تأجيل موعد إطلاق مركبة الشحن "دراغون" أول مركبة أمريكية مأهولة نحو المحطة الفضائية الولية.

وأعلنت الشركة أن مركبة الشحن "دراغون" التي كان من المخطط أن تطلق، في 26 أبريل الجاري، ثم تأجل إطلاقها لأسباب تقنية، ستنطلق نحو المحطة الفضائية الدولية من إحدى القواعد في فلوريدا، في 1 مايو 2019.

وأشارت الشركة إلى أن المركبة ستنقل إلى المحطة حمولة تزن 5500 باوند (نحو 2475 كلغ)، تضم مواد غذائية ومستلزمات ضرورية للتجارب العلمية التي يقوم بها الرواد على متن المحطة, لتكون أول مركبة مأهولة و ثاني رحلة الى المحطة الدولية بعد أن كانت تعتمد ناسا على المركبات الفضائية الروسية.

وقبل مدة، كان مصدر في قطاع الفضاء الروسي قد أعلن أن ناسا قررت تأجيل إطلاق مركبة الفضاء المأهولة "دراغون-2" نحو المحطة الفضائية أيضا، بعد حادث أدى لانفجار محركها في كيب كانافيرال الأمريكية.