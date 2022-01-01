مزاعم ظهور للارهابي البغدادي لأول منذ خمس سنوات

جهينة نيوز:

أفادت وكالة "رويترز" بصدور تسجيل فيديو جديد لزعيم تنظيم "داعش الارهابي" أبو بكر البغدادي، وذلك لأول منذ عام 2014.

وأوضحت "رويترز" أن الفيديو الجديد نشرته مؤسسة "الفرقان الدعائية التابعة لتنظيم "داعش" عبر قناتها في تطبيق "تلغرام" علماً بأن الفيديو يتحدث فيه البغدادي بأمور غير زمانية تؤكد أنه مسجل حديثاً.

جدير بالذكر أن آخر ظهور للبغدادي كان في يوليو 2014، حين ألقى زعيم التنظيم الإرهابي خطابا من جامع النوري في الموصل بعد سيطرة التنظيم على المدينة وإعلانه قيام "الخلافة" على الأراضي الخاضعة لسيطرته.

وفي وقت لاحق نشرت عدة تسجيلات صوتية، أعلن "داعش" أنها للبغدادي لم يتم التحقق منها، بينما وردت أنباء متضاربة عن حالته ومصيره، ورجحت بعض التقارير مقتله أو إصابته بجروح خطيرة.