عودة مئات المهجرين من مخيم الركبان

جهينة نيوز:

عادت اليوم دفعة جديدة من المهجرين السوريين من مخيم الركبان في منطقة التنف حيث كانت تحتجزهم قوات الاحتلال الأمريكية عبر ممر جليغم بريف حمص الشرقي وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لإعادة جميع المهجرين بفعل الإرهاب إلى مناطقهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

و عبر المئات من المهجرين الذين كانوا محتجزين في مخيم الركبان بمنطقة التنف على الحدود السورية الأردنية تقلهم سيارات خاصة مع أمتعتهم وصلوا بعد ظهر اليوم إلى ممر جليغم حيث تم نقلهم إلى مراكز للإقامة المؤقتة في حمص عبر حافلات خصصتها الجهات المعنية في المحافظة لهذا الغرض.

و قال عدد من العائدين إن الحياة البائسة التي عاشها المهجرون نتيجة قلة الرعاية الصحية والغذاء زادتها قساوة ومعاناة المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من الاحتلال الأمريكي مؤكدين أن عودتهم اليوم إلى مناطقهم بمثابة ولادة جديدة لهم فمن لا وطن له لا حياة ولا كرامة إنسانية له.

وعادت في الـ 22 من الشهر الجاري دفعة من المهجرين قادمين من مخيم الركبان معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن ممن كانوا يقطنون مخيم الركبان بمنطقة التنف على الحدود السورية الأردنية بعد احتجازهم لسنوات من قبل قوات الاحتلال الأمريكية ومرتزقتها من الإرهابيين.