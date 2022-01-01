"بوينغ" تتلقى شكاوى جديدة من طائرتها "ماكس 737"

جهينة نيوز:

ذكرت "وول ستريت جورنال"، أن مصنع الطائرات الأمريكي "بوينغ" تلقى شكوى جديدة بشأن طائرته "ماكس 737"، وهو نفس الطراز الذي تحطم مرتين في غضون 5 أشهر ما أودى بحياة مئات الأشخاص.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن لجنة النقل الأمريكية تلقت عشر شكاوى من موظفين في إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، ومن موظفين سابقين وحاليين في "بوينغ"، بعض هذه الشكاوى مرتبط بعمل أنظمة الطائرة، والتي قد تكون وراء تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية وLion Air الإندونيسية.

وتواجه "بوينغ" أزمة حادة بعد سقوط طائرتين من طراز "ماكس 737" في غضون خمسة أشهر، آخرها في إثيوبيا، وهو ما أثر بشكل كبير على سمعة "بوينغ"، وخاصة هذا النموذج.

وانعكس الحادثان، اللذان أوديا بحياة 346 مسافرا، بشكل كارثي على مصنع الطائرات الأمريكي، إذ حظرت دول عالمية تحليق هذا الطراز، إضافة إلى تعليق تسليم طائرات "ماكس 737" الجديدة.

لينتا, رو