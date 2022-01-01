وفد من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الى سورية و إيران

جهينة نيوز:

ذكرت وكالة الأنباء الكورية "كي سي أن أن" أن وفدا دبلوماسيا برئاسة نائب وزير الخارجية باك ميونغ غوك، يقوم بجولة في دول من منطقة الشرق الأوسط، تشمل إيران وسوريا.

وأكدت القناة أن الوفد توجه يوم السبت عبر مطار بكين إلى الشرق الأوسط لأداء هذه المهمة الدبلوماسية.

ومن المتوقع أن يزور الوفد بالإضافة إلى إيران وسوريا، أذربيجان ومنغوليا، باعتبارهما من دول عدم الانحياز.

ولم تشر القناة إلى مزيد من التفاصيل حول الهدف من جولة الوفد الدبلوماسي لـ جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وتأتي زيارة الوفد الدبلوماسي في الوقت الذي تواصل فيه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ، (بعد فشل قمة كيم وترامب في هانوي)، سعيها لتعزيز علاقاتها مع أصدقائها التقليديين وزيادة التجارة معهم.