العراق.. تحذيرات من مخطط أميركي لإنشاء بؤرة لـ داعش غرب البلاد

جهينة نيوز:

حذر النائب العراقي سعد الخزعلي من مخطط أميركي لإنشاء بؤرة تشكل ملاذا آمنا لتنظيم “داعش” الإرهابي غرب العراق.

وقال الخزعلي النائب عن كتلة صادقون في تصريح لمراسلة سانا في بغداد اليوم: “إن الطيران الأميركي يقوم بالتغطية على تحركات عصابات “داعش” الإرهابية في العديد من المناطق العراقية في محاولة مكشوفة لإغراق العراق بحرب جديدة وإنهاكه اقتصاديا”.

وأكد الخزعلي أن كل التحركات الأميركية تنسجم تماما مع المعلومات التي أعلنها الحشد الشعبي بأن الطائرات الأميركية تهبط على مناطق يوجد فيها متزعمون من تنظيم “داعش” الإرهابي.

بدوره أشار النائب عن الكتلة نفسها حسن سالم في تصريح مماثل إلى أن الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك تصدت لمحاولة أميركية لتهريب قيادا ت في تنظيم “داعش” من المحافظة عبر إنزال جوي ما دفع الأميركيين لاستهداف الشرطة وقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب العراقي في جلسته اليوم ملف الخروقات الأميركية في العراق وآخرها استهداف قوات الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك.

وكانت مروحيات أميركية قصفت مقرا للشرطة الاتحادية العراقية قبل أيام ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة آخرين خلال قيامها بعملية نقل إرهابيين من منطقة الرياض بقضاء الحويجة في محافظة كركوك حسبما أكدت مصادر عراقية.