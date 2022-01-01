الجيش يوجه رمايات نارية مركزة على محاور تسلل الإرهابيين ويكبدهم خسائر بالأفراد والعتاد

جهينة نيوز:

ردت وحدات الجيش العربي السوري بعمليات مكثفة على خرق المجموعات الإرهابية اتفاق منطقة خفض التصعيد في محاور عدة بريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي الغربي.

و وجهت وحدات من الجيش رمايات نارية مركزة طالت محاور تسلل مجموعات إرهابية كانت تتحرك برفقة آليات بعضها مزود برشاشات تابعة لتنظيم جبهة النصرة على الطريق الواصل بين بلدتي الكركات وقلعة المضيق بالريف الشمالي الغربي.

وأشارت سانا المراسل إلى أن دقة رمايات الجيش والسرعة في التصدي للخروقات أدت إلى تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد وتدمير آليات لهم بعضها محمل بالذخيرة.

و وجهت وحدات الجيش العاملة شمال منطقة محردة نيران مدفعيتها بدقة وكثافة على محاور تحرك مجموعات إرهابية حاولت التسلل انطلاقا من الأراضي الزراعية على محوري اللطامنة وحصرايا باتجاه المناطق الآمنة للاعتداء عليها.

و أسفرت الرمايات النارية عن إحباط محاولة التسلل وإيقاع قتلى وجرحى في صفوف الإرهابيين المتسللين في حين فر الباقون باتجاه عمق مناطق انتشارهم بالريف الشمالي لحماة.

وإلى الشمال الشرقي من مدينة جسر الشغور بريف إدلب في وقت سابق اليوم إلى وجهت وحدة من الجيش ضربات مركزة على أوكار وتجمعات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في محيط بلدة البشيرية أدت إلى تدمير وكر لإرهابيي التنظيم التكفيري وايقاع قتلى ومصابين في صفوفهم بعضهم من جنسيات أجنبية.

وكبدت وحدات من الجيش أمس إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به خسائر بالأفراد والعتاد ودمرت لهم آليات وأوكارا ومواقع محصنة على أطراف قرية الهبيط بريف إدلب الجنوبي.