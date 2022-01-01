المنح الدراسية في معرض بجامعة تشرين

جهينة نيوز

افتتح اليوم في المكتبة المركزية بجامعة تشرين باللاذقية معرض المنح الدراسية الذي يهدف إلى التعرف على كيفية الحصول على المنح الدراسية وذلك بالتعاون ما بين الغرفة الدولية باللاذقية وجامعة تشرين.

وحول أهمية المعرض وهدفه بين مدير مشروع المنح الدراسية علي سلمان في جامعة تشرين خلال تصريح لسانا أن الهدف الأساسي للمعرض هو إقامة جسر بين الطلاب والمنح الدراسية العالمية الموجودة في الخارج وإعطاء معلومات وافية عن المنح والخطوات التي يتوجب اتباعها للحصول على المنحة الدراسية والأوراق الثبوتية المطلوبة والمتطلبات التي يجب توفرها لدى المتقدم.

وأضاف سلمان أن المنح الدراسية تتنوع بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ولكل الاختصاصات فضلا عن وجود اختصاصات فريدة من نوعها مثل العلوم الحيوية والبيئية التي تعادل في أهميتها اختصاصات الطب والهندسات لافتا إلى أن أغلب المنح الموجودة هي بمثابة دعم مادي ومعنوي وعلمي وأكاديمي ولا تحمل الطالب أي أعباء مادية.

من جهته قال رئيس الغرفة المحلية باللاذقية هيثم شريتح إن الهدف من تأسيس الغرفة هو تطوير الشباب والارتقاء بهم إلى مستوى علمي جيد.

يشار إلى أن المعرض يستمر يومين ويتيح للراغبين بالحصول على منح دراسية الحصول على كل المعلومات المطلوبة حولها .