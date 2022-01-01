وزير الاتصالات ينفي ما تم تداوله عن إطلاق فيسبوك خاص بالسوريين

جهينة نيوز

نفى السيد وزير الاتّصالات والتّقانة المهندس إياد الخطيب ما تمّ تدواله على مواقع وصفحات التّواصل الاجتماعي عن التّحضير لإطلاق تطبيق "فيسبوك" سوري خاص بالسوريين خلال برنامج المختار على إذاعة شام إف إم.

ونوّه الخطيب إلى أن الوزارة وفق مرسوم احداثها تدعم أي توجه لأي جهة أو فعالية عامة أو خاصة تعمل لإنتاج تطبيقات على الشّبكة السّوريّة المحلية وكذلك شبكة الانترنت العالمية، وبذلك فهي مستعدة لرعاية أي تواجد لأي من التّطبيقات التي تشبه في عملها عمل «الفيسبوك» دون أن يعني ذلك بأي حال من الأحوال حجب تطبيق الفيس بوك العالمي بما فيه من مساوئ ومحاسن.

وعن موضوع الباقات أوضح الخطيب أن الموضوع مؤجل حالياً وهو قيد الدّراسة وبحاجة لاستكمال التّجهيزات اللازمة، وسيجري الإعلان عنه للسّادة مواطنين في حال تقرر العمل به، مشيراً إلى وجود مشغل ثالث سيكون وطني بامتياز يعمل على الشبكة الوطنية.

وكانت المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي تناقلت تصريحاللسيد معاون وزير الاتصالات غسان سابا، بأن "الوزارة تعمل على إصدار تطبيق جديد مماثل للفيسبوك، لكنه سيكون سوريا بامتياز، وهو خاص بالسوريين أنفسهم وذلك للحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للمواطنين، ولمنع نشرها والتلاعب بها خارج الحدود"